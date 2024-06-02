عروض جديدة لاتصالات الجزائر

أصدرت إتصالات الجزائر, اليوم الأحد, بيانا صحفيا اعلنت فيه عن إطلاق عروض جديدة “محترف”, مصممة خصيصا لتلبية إحتياجات الأنترنت للمؤسسات المتوسطة والصغيرة وكذا أصحاب المهن الحرة مع مواصلة جهودها لخفض الأسعار ورفع التدفقات.

وجاء في البيان، أنه “في إطار جهودها المستمرة الرامية إلى خفض الأسعار ورفع التدفقات, يسر اتصالات الجزائر أن تعلن عن إطلاق “عروض جديدة +MOOHTARIF+ المصممة خصيصا لتلبية احتياجات الأنترنت للمؤسسات المتوسطة والصغيرة وكذا أصحاب المهن الحرة”.

وأضاف المصدر نفسه، أن “MOOHTARIF” يقترح على الزبائن “تشكيلة صيغ متنوعة تتماشى تماما مع جميع مجالات النشاطات المهنية, وذلك من خلال تدفقات أنترنت فائقة السرعة تصل إلى غاية 200 ميغابت في الثانية, 500 ميغابت في الثانية وحتى 1 جيغابت في الثانية”.

وتتوزع العروض الجديدة MOOHTARIF كما يلي :

محترف 20 ميغابت في الثانية: من 100 3 دج/الشهر إلى 700 2 دج/الشهر

محترف 50 ميغابت في الثانية: من 300 3 دج/الشهر إلى 900 2 دج/الشهر

محترف 100 ميغابت في الثانية: من 100 4 دج/الشهر إلى 100 3 دج/الشهر

محترف 200 ميغابت في الثانية: 300 3 دج/الشهر (سرعة تدفق جديد)

محترف 300 ميغابت في الثانية: من 500 4 دج/الشهر إلى 500 3 دج/الشهر

محترف 500 ميغابت في الثانية: 500 4 دج/الشهر (سرعة تدفق جديد)

محترف 1 جيغابت في الثانية: 200 5 دج/الشهر (سرعة تدفق جديد)

علاوة على ذلك -يضيف البيان ذاته– يستفيد الزبائن المحترفون المؤهلون لخدمة الألياف البصرية (FTTH) والمشتركون في تدفق 20 ميغا فما فوق من “رفع تلقائي لتدفقهم نحو سرعات تدفقات أعلى, دون دفع أي تكاليف إضافية”.

وللاستفادة من هذا العرض الجديد MOOHTARIF, يمكن لزبائن اتصالات الجزائر–وفق للمصدر ذاته– “التقرب من وكالتهم التجارية أو تقديم طلب إلكتروني عبر موقع إتصالات الجزائر”.

وتسعى المؤسسة من خلال إطلاق هذا العرض إلى “تعزيز تطوير الأنترنت ذي التدفق العالي جدا وتلبية التطلعات والاحتياجات المتنامية لزبائنها المحترفين في مجال الاتصال بالأنترنت”.

وخلص البيان الى أن اتصالات الجزائر تدعو زبائنها الراغبين في الحصول على معلومات إضافية, إلى زيارة موقعها الإلكتروني : www.algerietelecom.dz.