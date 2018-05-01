عروض جديدة و إبداعات فريدة في اختتام المهرجان الدولي ال9 للرقص المعاصر

قدّم راقصون موهوبون عدّة عروض للرقص الجزائري مساء أمس الاثنين بالجزائر العاصمة، خلال اختتام المهرجان الدولي ال9 للرقص المعاصر.

بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح.

و قد عادت فرقة ” فيس تو فيس” التي شاركت في الطبعات السابقة للمهرجان لتقدم عرضا تحت عنوان ” بداية النهاية”.

عبرت من خلاله عن الحق في فرصة ثانية من أجل تصليح الخطايا.

و من جهتهما قدّم المشرفان على التكوين في مجال تصميم الرقصات نورالدين قدور.

وعبد الجبار مهداوي عرضين بعنوان ” نوستاليجا” و ” نزوة” صممتا في ظرف بضعة ايام خلال.

كما كانت للجمهور فرصة اكتشاف نوع أخر من تصميم الرقصات المعاصرة مقتبسة من الثقافة و الرقصات الشعبية المالية.

في إطارعرض قدمته فرقة ” كارومنا ستوديو”حيث قدم الراقصون الأربع كوريغرافيا.

اعتمدت على موسيقى منطقة الساحل وألبسة ترمز الى الثقافة المحلية.

من جهة أخرى، قدمت فرقة “هوريكان” الإسبانية عرضا يرمز إلى العلاقات الإنسانية.

فيما قدمت مجموعة من الطلبة بالمعهد الروسي لفنون المسرح عرضا جمع بين الإلهام الكلاسيكي و التأثير الفلكلوري.

واختتم المهرجان الدولي الـ9 للرقص المعاصر بالعاصمة الذي افتتح الجمعة الماضي مساء أمس الإثنين بحضور وزير الثقافة عز الدين ميهوبي.