عروض خاصة.. مهندس في الخمسين سيجعلك قرّة العين

أبلغ من العمر 50 سنة، أشتغل مهندس في شركة بترولية كمهندس، ووجدت أنه لا يجب أن استسلم لما أنا فيه.

وكانت انتكاستي كانت من خلال طلاقي الأول بعدما تعذر عليّ الإنجاب،فقد حسم الأطباء أمري وحكموا عليّ بحرماني من نعمة الأبوة.

فكرت وتمعنت في أمري، وارتأيت أنه لزاما عليّ أن أفجّر فيض حناني الكبير على أبناء قد لا يكونون من صلبي.

أمدّ يدي لامرأة من إحدى ولايات الوسط،حكم عليها الزمان أن تمنى بزواج فاشل، أو ترملت، سنها أقل من 45 عاما.

وأعدها أن أكون نِعم الأب لأبنائها وأن أكفلهم إلى يوم الدين، لا يهمني إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

وأقدّر فكرة أن تتقبل فكرة عملي، التي قد تضطرني للتغيب أحيانا،وأنا كلي يقين من أنني سأجد ضالتي،وكلي ثقة في الله.

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وجدت أنه من غير اللائق أن أدفن ما تبقى من عمري لمجرد أنني فشلت في زيجة جنيت منها الألم والشجن.

عشت مرفوعة الهامة وأنتظر حصد الكثير، إلا أن مسألة طلاقي كسرت شوكتي وعصفت بي،خاصة أن سند والديّ غاب عن حياتي.

وكل هذا دفعني إلى أن أكون للبدء من جديد راغبة،ولم يكن أمامي إلا “مركز الأثير” الذي يجمع بين الناس بالحلال.

أنا امرأة عاصمية، أبلغ من العمر 59 سنة، مطلقة من دون أولاد، متقاعدة من مؤسسة عمومية، بيضاء البشرة ومتوسطة القامة.

وأبدو أصغر من سني، حيث أنني رشيقة القد، متفتحة ومسؤولة، وأود أن ألتقي بنصفي الثاني، سنه بين 60 و70 عاما.

وأقبله مطلقا أو أرمل بأولاد بالغين، من العاصمة أو إحدى ولايات الوسط، وأن يكون لديه مسكن خاص ومصدر رزق مضمون.

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