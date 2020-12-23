عروض ذهبية.. عاصميات ورجال يريدون التعدد

هل من زوج يعاملني باحترام وله مني حياة الكرام؟ عروس عاصمية لمن يبحث عن علاقة طيّبة

أنا شابة من العاصمة، أبلغ من العمر 38 سنة، أعمل مربية أطفال في روضة خاصة، مطلقة من دون أولاد.

ومعتدلة القوام وجميلة جدا، سئمت من حياة الوحدة، والفراغ صار يميّز أيامي، أرغب أن أجد رجلا أكمل إلى جانبه مشوار حياتي.

ويرتقي إلى مستوى طموحاتي وأحلامي، من أجل الاقتران على سنة الله ورسوله المختار.

وأريده أن يكون من العاصمة والولايات المجاورة لها، سنه لا يتعدى 50 عاما.

ولا يهم إن كان أرمل أو مطلقا حتى بأولاد، عامل مستقر، تقبل العيش مع الأهل إن لم يتوفر له مسكن خاص.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133716

ابنة بومرداس تجعلك أعزّ الناس.. أين أنت يا شريك العمر لنحيا أياما حلوة وننسى الهموم؟

أنا شابة من بومرداس، أبلغ من العمر 32 سنة، موظفة في التعليم، قبائلية الأصل، مرهفة الإحساس، طيبة القلب وهادئة الطباع.

وجميلة جدا وهذه نعمة أحمد الله عليها، ابنة عائلة أصيلة، متفهمة وأخشى الله، الحمد لله حققت الكثير من الأحلام.

لكنني كباقي الفتيات بقي حلم الارتباط يراودني لتكون لي أسرة وأنعم بحياة زوجية قوامها المحبة والوئام.

وهذا ما دفعني اليوم لأطلب منكم فرصة المشاركة، متوكلة على الله أن يجمعني بشريك محترم يقاسمني الحياة وأعيش معه في ثبات.

أتمنى أن يكون من إحدى ولايات الوسط، سنه لا يتجاوز 42 عاما، لا يهم إن كان مطلقا أو أرمل.

وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133717

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إطار في التعليم العالي تكون لك الحاضر والآتي.. على بساط الحلال أتمنى أن أحلّق نحو السعادة والوئام

أنا سيدة أصولي من شرق البلاد، مقيمة مع أهلي في العاصمة بحكم عملي كأستاذة جامعية، أبلغ من العمر 43 سنة.

محترمة وعلى قدر كبير من النضج، سيدة بيت من الطراز الرفيع، متوسطة القامة ومقبولة الشكل.

أتمنى أن أجد ابن الحلال الذي يطلبني على سنة الله ونبيه خير الأنام، نحيا في ود ووئام ونكمل المشوار.

ويكون رشيدا يتصف بالحكمة والشهامة، عامل محترم، حبذا لو يكون لديه مسكن خاص، يكون من إحدى ولايات الشرق أو الوسط.

سنه لا يتعدى 56 عاما، مثقف ومصلٍ يخشى الله، ولا يهمني إن سبق له الارتباط حتى وإن كان لديه أولاد.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133718

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للباحث عن الأجر والثبات.. نساء أرامل يرغبن في الزواج

عاصمية حسناء تناشد الحب والوفاء.. من يضمّد جرحي وله حبي وكل تقديري؟

أنا امرأة عاصمية، أرملة وأم لبنت كما سبق وذكرت، أبلغ من العمر 44 سنة، ماكثة في البيت.

جميلة الشكل وطويلة القامة وأبدو أقل بكثير من سني، أرغب في الارتباط من رجل متقٍ يخاف الله.

يكون من العاصمة والولايات المجاورة لها، أقبله أرمل أو مطلقا بأولاد أو حتى عقيما،يكون عاملا مستقرا،سنه لا يتعدى 50 عاما.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133719

صبية في العشرين فمن يكون لها خير أمين؟أنتظر من يطرق الباب ويمنحني الثقة في الذات

أنا فتاة في ربيع العمر، قطفت من بستان الحياة 26 زهرة فقط، ترملت ولي بنتين، حباني الله بجمال يسرّ العين.

وروح بشوشة يألفها ويرتاح لها الجميع، أجل أنا ماكثة في البيت، لكنني سيدة من الطراز الرفيع فيه.

أعرف كيف أثري ثقافتي، وكيف أعتني بمنزلي ومظهري.

كل ما أرجوه رجلا صالحا يكون سندي، أرعاه برمش العين وأخلص له وأصونه، أفضله من إحدى ولايات الوسط.

سنه من 30 إلى 45 عاما، لا يهم إن كان أرمل أو مطلقا حتى بأولاد، كما أريده عاملا مستقرا.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133720

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مطلقون يرغبون في الاستقرار

قبائلي أصيل.. فمن تكون له رفيقة الدرب وونيسة العمر؟

عبد الكريم من ولاية تيزي وزو، رجل محترم وذو سيرة طيبة، عاش تجربة مريرة لكنها لم تفقده الأمل في الحياة.

والأمل في أن يكون يوما ما كل شيء على ما يرام، لهذا ها هو يعمل بالأسباب لينال المبتغى ويحقق الاستقرار.

عبد الكريم مطلق، ليس له أولاد، يبلغ من العمر 42 سنة، موظف مستقر في مؤسسة عمومية، يملك مسكنا خاصا.

يبحث عن سيدة تجعل منه جنّة على وجه الأرض، تضيء أركانه بلطفها وجمال قلبها وذوقها الخاص.

سيدة لا يشترط فيها إلا الأخلاق والمشاعر النابعة من الأعماق، تكون من إحدى ولايات الوسط، خاصة العاصمة، تيزي وزو وبومرداس.

لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، يقبلها أرملة أو مطلقة، طويلة القامة ومقبولة الشكل.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133721

أرغب في بعث السلام من جديد لحياتي والحب الأكيد

صاحب العرض مطلق وأب لطفل تحت رعاية الأم، يبلغ من العمر 42 سنة، مقبول الشكل وذو بنية رياضية.

موظف في سلك الأمن، ويملك مسكنا خاصا.

يتمنى أن يعثر في القريب العاجل على رفيقة الدرب، سيدة متألقة وصاحبة قلب كبير.

ويفضلها عاملة ولا يهم إن كانت ماكثة في البيت، سنها أقل من 40 عاما، ولا يهم إن كانت أرملة مطلقة أو عازبة.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133722

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رجال يرغبون في التعدد

رجل من الشلف يطلب الحلال والتعفف

عبد الله من الشلف، يبلغ من العمر 48 سنة، متزوج ولديه أولاد كبار، تاجر مقتدر ماديا مختص في بيع وشراء مواد البناء.

يتمنى أن يحقق مبتغاه ويجد من ترضى أن تكمل حياتها إلى جانبه بما يحبه الله ويرضاه.

يعد أن يوفر لها مسكنا مستقلا ليضمن للجميع راحة البال والهناء، يريدها من إحدى ولايات الوسط.

سنها أقل من 48 عاما، تكون ماكثة في البيت ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة، تكون بيضاء البشرة ومقبولة الشكل.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133723

أريد زوجة ثانية على سنة خير البشرية

من منطقة الأوراس وتحديدا باتنة، أطل علينا رجل أصيل، أبدى لنا الطيبة والاحترام، يبلغ من العمر 58 سنة.

متقاعد من سلك التعليم، متزوج وأب لأولاد، لديه مسكن خاص.

رضا زوجته الأولى يتمنى أن يعثر على زوجة ثانية تحيا إلى جانبه وتكون رفيقة دربه.

مؤمنة وتقية تعينه على أمور الدين والدنيا، يتمنى أن تكون من إحدى ولايات الشرق أو الوسط، سنها أقل من 45 عاما.

شرطه أن تكون ماكثة في البيت، مقبولة الشكل، يعد أن يوفر لها مسكنا مستقلا.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133724