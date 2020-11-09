عروض زواج.. عاصميون في الحلال راغبون

أريد تطليق العزوبية والاستقرار.. في أقرب الآجال

شاب من العاصمة، يبلغ من العمر 39 سنة، أعزب، لم يسبق له الزواج، عامل مستقر ولديه مسكن خاص، محترم وجاد في طلبة، يتمنى تحصيل الحلال والاستقرار إلى جانب فتاة أصيلة، طيبة وذات دين وأخلاق.

يفضلها من العاصمة أو الولايات المجاورة لها، سنها لا يتعدى 33 عاما، تكون عازبة، ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133479

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر

بحاجة للسلام.. فمن تشاركني تحقيق الأحلام؟

ثاني عرض في هذا الركن من نصيب رجل، هو الآخر صادق ومستعجل على إتمام نصف دينه، إنه رضا من العاصمة، رجل ناجح بكل المعايير، موظف مستقر وله مسكن خاص، أعزب، لم يسبق له الزواج، يبلغ من العمر 42 سنة.

اتصل بنا وكله أمل بالله تعالى أن يجمعه في الحلال بمن تريح باله وتكون له مصدر اطمئنان، زوجة تعينه على الزمان ويحققان معا أسعد الأحلام، امرأة تكون من العاصمة وضواحيها، سنها لا يتجاوز 40 عاما، عاملة أو ماكثة في البيت، مطلقة أو أرملة بطفل واحد.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133480

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر