عروض زواج.. في البيت ماكثات للستر راغبات

أنا أمال من ولاية وهران،أطل من شرفة خريفي الـ52، لم يسبق لي الزواج، ولم يكن لي عقدة، ماكثة في البيت.

فأنا سمراء، كحيلة العينين، طويلة القامة ورشيقة، أبدو أصغر من سني بكثير وهذا من فضل الله، وأمكث في البيت.

ويكون سنه بين 52 و72 عاما، أقبله مطلقا أو أرمل بأولاد أعد أن أكون لهم الصدر الدافئ والحنون.

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الرقم السري: 133673

بنت ميلة الجميلة تقبله من أيّ ولاية.. هل سألقاك في القريب يا أملي؟

أنا هدى من ميلة، شابة في الربيع الـ37 عزباء، ماكثة في البيت جميلة والحمد لله جمالا أخّاذا يسبي العيون، ربّة بيت ممتازة، طيبة وأصيلة.

أريد أن أرسو على برّ الأمان مع رجل لا تهمني ولايته، سنه بين 37 و45 عاما، أريده أعزب.

كما أقبله مطلقا أو أرمل بطفل واحد،كل ما أشترطه أن يكون موظفا مستقرا ولديه مسكن خاص،يعرف حدوده مع الله،ويعي مسؤولياته.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133674

عاصمية في الأربعين ستجعلك قرّة العين.. على رحاب المودة سأبلغ معك السعادة

أنا أربعينية عاصمية، عزباء، لم يسبق لي الزواج، ماكثة في البيت ، طيبة وكيسة، ذات أخلاق ومبادئ، طويلة القامة وبيضاء البشرة.

وشرطي أن يكون موظفا مستقرا،سنه لا يتجاوز 50 عاما، أريده أعزب أو أرمل بأولاد وأبني معه أسرة ملؤها المودة والرحمة.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133675

حرفية من تيبازة ستغدق عليك بالمودة.. أتوسّم فيك الخير الكثير أيها الشهم الأصيل

أنا شابة من تيبازة، في الـ40 من عمري، عزباء، أمارس حرفة صناعة الحلويات في البيت ، ملمة بمسؤولياتي كأنثى، جميلة ومحترمة.

أريد أن تكون لي فرصة حتى أبني عشّ الزوجية بالقدر الذي أبتغيه مع رجل جاد وحنون، من ولايات الوسط الجزائري.

وسنه لا يتجاوز 50 عاما، أقبله مطلقا أو أرمل بطفل أو طفلين،شرطي أن يكون لديه مصدر رزق ثابث ومسكن خاص.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133676