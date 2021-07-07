عروض زواج.. ماكثات في البيت ورجال يبحثون عن الاستقرار

رجل من قسنطينة، 62 سنة، متقاعد من سلك التعليم، مطلق وله أبناء بالغين ومستقرين بحياتهم،لديه سكن خاص. يتمنى زوجة من الشرق، لا تتجاوز 55 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة دون أبناء، عاملة أو ماكثة في البيت.

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الرقم السري : 135095

رجل من بسكرة، 52 سنة، مطلق وأب لبنت في رعاية والدتها، إطار في قطاع الصحة، يملك سكنا خاصا. يريد إمرأة 40 و50 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، موظفة أو ماكثة في البيت.

135096

رجل من العاصمة، 42 سنة، مطلق ويعمل لحسابه الخاص أي تاجر، لديه سكن، وهو محترم جدا وحنون. يتمنى امرأة من العاصمة وضواحيها، لا تتجاوز 42 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة، ولا مانع لديه إن كانت عاملة او بالبيت ماكثة.

135097

رجل من الأغواط، عامل مستقر في مؤسسة عمومية بالعاصمة، 32 سنة، مطلّق، وأب لبنت في رعاية أمها، لديه سكن خاص. يريد امرأة لا تتجاوز 30 سنة، عزباء، من ولايات: البيض، تيارت، الأغواط،ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

135098

شابةّ من قالمة، عزباء، 42 سنة، جميلة، ومتوسطة القامة، على قدر من الأخلاق. أتمنى رجل من الشرق، لا يتجاوز 50 سنة، كما أنني أصرّ أنني أريده على دين وحسن خلق.

135099

امرأة في العقد الرابع، من عنابة، ماكثة في البيت، نهلت من الحياة ما يجعلني كفوءة بلقب زوجة صالحة. اريد رجل من الشرق، لا يتجاوز 55 سنة، حبّذا لو يكون أرملا عاملا مستقرا.

135100

شابة من باتنة، بيضاء البشرة، متوسطة القامة، عزباء ماكثة في البيت، 33 سنة. تريد رجل عاملا، وتقبل العيش رفقة أهله، أقل من 45 سنة، أعزب، ولا بأس إن كان أرمل أو مطلق بأولاد.

135101

سيدة من العاصمة، 49 سنة، عازبة، حرفية تمارس الخياطة، ومتوسطة القامة. تريد رجل لا يتعدى 60 عام، تقبله مطلقا أو أرملا بأولاد، كما لا تمانع أن تحل الثانية.

135102