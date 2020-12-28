عروض زواج.. مغترب ومطلقات يريدون الاستقرار

مغترب حسّاس سيجعلك أسعد الناس..كوني لي السند والعضد في “ديار الغربة”

لم تغرني ملذّات الحياة، ولم تؤثّر عليّ الغجريات ولا الشقراوات في شيء بجمالهن الأخّاذ، فمن كابد عناء الغربة.

ومن باع شبابه ليشتري مستقبله ويؤمّن لنفسه مستقبلا جميلا مريحا ولأهله لا ينجرف وراء أطياف الخيال.

قضيت سنوات من عمري في “ديار الغربة”، تلفّني دعوات والداي بالستر والحماية من الله عزّ وجل.

وروحي الطاهرة التي غذّتها الصلوات للابتعاد عن المحرّمات،ترفّعت عن كل ما من شأنه أن يحيدني عن ديني ويؤثّر على عباداتي.

إلى أن بلغت مأربي بأن أكون تاجرا،أحوز على وثائق تخوّل لي حرية التنقل والسفر كما اشتهيت من وإلى “ديار الغربة”.

هنا فقط أدركت أنه بات لزاما عليّ أن أحصّن نفسي وأجد لي من تهتم لأمري وتقبل مغبّة العيش في “ديار الغربة”.

فتكون لي السند والوطن وكل شيء. لم أطل التفكير، حيث أن الصدفة، قادتني إلى “مركز الأثير”.

لأضع بين يدي القائمين عليه إعلاني وكلّي إصرار أن أجد لي عروسا تبدّد عني معالم الغربة ومستقبل لا يعلمه إلا الله.

والذي أتمناه جميلا مشرقا على يديها بإذن الله.

أنا كمال من ڤالمة، أعانق ربيعي الـ36، أحيا بين مسقط رأسي وإسبانبا.

أمارس التجارة،ولي والحمد لله حياة كريمة،وميسورة لا ينقصها إلا زوجة صالحة،”بنت بلادي” التي أريدها أن تكون إلى جانبي وإلى الأبد.

لست أريد من المواصفات إلا أن تكون من بوسعها قبول العيش في “ديار الغربة”.

من إحدى ولايات الشرق الجزائري، فتاة محترمة أتكّل عليها، أعوّل أن تكون لي الأمّ والسند إلى الأبد، سنها بين 25 و30 عاما.

شرطي الأساسي أن تكون ماكثة في البيت، على قدر كبير من الأخلاق والثقافة، أريدها عزباء.

ولا أمانع إن كانت مطلقة من دون أولاد، أعدها أن أكون لها نِعم الزوج والرفيق.

أنتظر اتصالك على أحرّ من الجمر، وتأكّدي من أن فرحتي ستكون عارمة كبيرة إن حظيت بك في أقرب الآجال.

لتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133751

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رجال يريدون تحصيل الحلال في أقرب الآجال

أرمل من دون أولاد يناشد الرأي والسداد..عانقي أحلامي البسيطة وكوني لي سندا

لخضر من وهران، أول محطة نبدأ بها هذا الركن، مضى من عمره 55 سنة، أرمل وحيد من دون أولاد.

لديه مسكن خاص، يعمل طبّاخا، مقبول الشكل وحنون، رجل اتّعض من تجربته الأولى واعتبر أكبر العبرة.

يريد لخضر أن يستقر ويبني حياته من جديد مع أنثى تحترم قلبه قبل عقله، إنسانة متفهمة وحنونة تحس به.

وتضع يدها على جرحه، يقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد، لا تتعدى 50 سنة.

وحبذا لو تكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري وعاملة.

لتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133752

عاصمي متقاعد يريدك معه إلى الأبد.. فلتكن حياتنا معا مودة ورحمة

محمد من العاصمة، يطل من شرفة عمره الـ 53، هو ثاني محطة لنا في هذا الركن رجال.

مطلق بأولاد في رعاية والدتهم، عمل بجدّ وكدّ وأفنى عمره إلى أن بلغ التقاعد من مؤسسة عمومية.

ولديه مسكن خاص يتوفر على كل المستلزمات وسبل الحياة الرغيدة.

يريد التعرف على امرأة صادقة من العاصمة وضواحيها، قادرة على الاحتواء والحنوّ، أما عن سنها.

فهو لا يريده أن يتجاوز 45 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد، ولا يهمه إن كانت عاملة.

لكنه يفضلها ماكثة في البيت حتى يكون لهما من السعي في باب الطاعات والعبادات ما يجعلهما بإذن المولى يبلغان الجنّة.

لتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133753

تاجر ميسور يبحث عمن نبعث في قلبه السرور هل من زوجة صالحة لي؟

مجيد من البويرة، يبلغ من العمر 34 سنة، أعزب، يعمل في مشروع خاص به يتمثل في محل للمواد الغذائية.

وعمله يملأ عليه كل وقته، وهو والحمد لله يحصّل قوته بالحلال.

يريد أن تكون له زوجة يسكن إليها وتسكن إليه، فتاة طيبة من إحدى ولايات الوسط.

وحبذا لو تكون من إحدى مناطق القبائل، سنها لا يتجاوز 31 عاما، عدا حسن الأخلاق والتربية الصالحة.

لا يهمه إن كانت من سيظفر بقلبها وروحها عاملة أو ماكثة في البيت.

لتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133754

متزوج من الوسط يناشد بنت الحلال لا أريد إلا سكينة الروح

بما أن الله سبحانه وتعالى حلّل للرجل أن يتزوج بمثنى وثلاث ورباع.

ارتأى صاحب إعلاننا الرابع أن يمارس حقه الشرعي كي يحصّن نفسه،في ظل المغريات التي تحيط بالمرء من كل حدب وصوب.

هو شاب من الوسط، عمره 37 سنة، موظف مستقر،متزوج وأب لولد، بإمكانه توفير السكن الخاص لامرأة تكون من العاصمة وضواحيها.

لا يمانع إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، ولا يمانع كذلك أن تكون مطلقة أو أرملة ولديها ولدين على الأكثر.

لتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133755

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عرض مميّز لمن يرغب في التميّز

إطار سام ستجعل حياتك في وئام..زوجة فوق العادة لمن سيلفّها بالسعادة

كنت أحيا في غياهب حيرة كبيرة، بعدما تطلّقت من زوجي الذي ترك في كنفي بنتا أرى العالم من خلال عينيها البريئتين.

عقدت العزم بعدها أن أجتهد وأكدّ وأبلغ المنى بالنجاح والفلاح في المعترك العملي.

فصببت كل اهتمامي على تسلق القمم إلى أن تبوأت منصبا حساسا في قطاع قلّما تقتحم المرأة أغواره.

وكنت الأم والأب لبنت باتت تطرح الكثير من الأسئلة، ولم أعد بالرغم من ذكائي قادرة على الإجابة عنها.

وقد صار عليّ على ما يبدو أن أختار سندا لفلذة كبدي التي تبحث بفطرتها عن حماية رجل يكون لها الأب والمؤنس.

وها أنا اليوم أخط إعلاني وأنا أتوسم كل الخير، أنا أمينة من إحدى مناطق الغرب الجزائري.

أبلغ من العمر 47 سنة، مطلقة وأم لبنت في رعايتي، أشغل منصبا مرموقا في مؤسسة عمومية.

بيضاء البشرة ومتوسطة القامة، وقد حباني الله بجمال الروح قبل جمال المظهر.

أريد أن يكون لي نصيب مع رجل متقٍ ومتدين يخاف الله،سنه لا يتجاوز 60 عاما، من إحدى ولايات الغرب فقط.

وأنا أقبل الارتباط برجل مطلق أو أرمل بولد، شرطي فقط أن يكون له عمل مستقر ومسكن خاص، ولي عليه الوفاء والإخلاص.

لتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133756

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مطلقات يرغبن في تحقيق الذات

إبنة “الحضنة” ستجعل من حياتك جنّة.. أريدك رجلا بأتمّ معنى الكلمة

نور من المسيلة، قصدتنا وكلها أمل وتفاؤل في أن يكون لها نصيب معنا، شابة قطفت من رحلة العمر 30 سنة.

وتأبى إلا أن تكون كل أيامها ربيعا.

بكل أسى وألم روت لنا تفاصيل طلاقها الذي جعلها تحيا الألم، جميلة، غطى الحزن وجهها.

طويلة القامة وبيضاء البشرة تسرّ نظر كل من رآها.

تبحث نور عن رجل يملأ حياتها نورا وغبطة، رجل صادق من إحدى ولايات الشرق الجزائري.

سنه لا يتجاوز 45 عاما،تقبله مطلقا أو أرمل بطفل أو طفلين،ولا شرط لها إلا أن يكون مسكنا خاصا وعملا مستقرا.

لتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133757

عاصمية حنونة تمنحك السكينة أملي فيك كبير

عاصمية طرقت بابنا ليكون لها فرصة لتبحث عمن تؤمنه على قلبها، رجل صادق وحنون يداوي قلبها .

أمال تبلغ من العمر 41 سنة، وهي مطلقة ذات شهادة جامعية، جميلة ومتقية، لديها بنت في رعايتها.

تريد أن يجمعها القدر برجل محترم من العاصمة وضواحيها، سنه لا يتجاوز 50 عاما.

تقبله مطلقا أو أرمل بطفل أو طفلين، رجل متفهم وابن أصول يدعمها لأن تحيا على أمل كبير.

لتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133758