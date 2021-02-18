عروض زواج.. نساء وتجار يريدون الاستقرار

ليلى من البليدة، 35 ربيعا، موظفة بسلك التعليم، على قدر كبير من الجمال والعفّة، جميلة ومهذبة، الجميع يشيد بخصالي وشمائلي.

أبتغي رجل لا يتعدى 45 عاما، أعزب، مطلقا أو أرمل من دون أولاد، عامل مستقر،وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 134140

سارة من الوسط، 30 سنة، معلمة بالطور المتوسط، خمرية البشرة، متوسطة القامة، محترمة وأمينة في عملي.

أحلم برجل من الوسط، لا يتعدى 45 عاما، أعزب، كما أقبله مطلقا أو أرمل بطفل واحد.

134141

شاب 34 سنة، من البويرة، أعزب، لم يسبق له الزواج، تاجر في محله الخاص، ولديه مسكن مع الأهل.

يبحث عن زوجة من الوسط، وحبذا لو تكون من القبائل، لا تتجاوز 31 عاما، عاملة أو ماكثة بالبيت.

134142

محمد من تيارت، 44 سنة، تاجر ولديه منزل مع الأهل، مطلق دون أولاد، جاد في مسعاه ومستعجل فيه.

يريد زوجة أقل من 40 عاما، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة من دون أولاد.

134143

أنا كمال من ڤالمة، 36 سنة، أحيا بين مسقط رأسي وبين إسبانبا، تاجر.

اريد امراة من الشرق، أقل من 33 عاما، ماكثة في البيت، عزباء، ولا أمانع إن كانت مطلقة من دون أولاد.

134144

مريم من العاصمة، عزباء، 43 سنة، ماكثة في البيت، متوسطة القامة، خمرية البشرة، مقبولة الشكل وممتلئة الجسم.

ترغب رجل من الوسط،أقل من 65 عاما، عاملا مستقرا وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص، أرمل أو مطلقا حتى بأولاد.

134145

أنا شابة عاصمية، في الـ 42 من العمر، عزباء، لم يسبق لي الزواج، ماكثة في البيت، طيبة وكيّسة، ذات أخلاق.

أريد أن أكون مستقرة مع زوج متفهم وجاد، يقدر المرأة ويحترمها، أريده من العاصمة وضواحيها.

شرطي أن يكون موظفا مستقرا، سنه لا يتجاوز 50 عاما، أريده أعزب أو أرمل بأولاد.

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