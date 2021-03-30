عروض زواج.. نساء ورجال يبحثون عن الحلال

يوسف من العاصمة، 60 سنة، لم يسبق لي الزواج، متقاعد من مؤسسة عمومية، لدي مسكن خاص.

أريد امرأة عاصمية، لا تتجاوز 40 عاما، عزباء، أرملة أو مطلقة دون أولاد، كما أفضلها ماكثة في البيت.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 134397

شابة من بومرداس، حرفية 43 سنة، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة، عازبة، لم يسبق لها الزواج.

تتمنى رجل من نفس ولايتها والمجاورة، لا يتعدى 55 عاما، أرمل أو مطلقا، عامل مستقر ولو يكون لديه مسكن خاص.

134398

هي سيّدة من البويرة، 47 سنة، مطلقة دون أولاد، ترتدي النقاب، ماكثة بالبيت، خياطة.

تريد رجلا من الوسط أو الشرق، لا يتجاوز 60 عاما، تقبله مطلقا أو أرمل بأولاد، متدينا.

134399

نعيمة القبائل، عزباء، 48 سنة، خياطة بالمنزل، مقبولة الشكل، بيضاء البشرة ومتوسطة القامة.

تتمنى رجل من القبائل والوسط، لا يتجاوز 60 سنة، لا يهم مطلقا أو أرمل، موظفا مستقرا ولديه مسكن.

134400

اسلام من مستغانم، أعزب، 30 سنة، أستاذ، يتمنى امرأة عازبة، أقل من 30 عاما، عاملة أو ماكثة بالبيت، من الغرب.

134401

عبد النور من معسكر، 22 سنة، عامل في صفوف الجيش الوطني،لديه مسكن، وأن أحواله المادية مهيأة لكي يكون زوجا مسؤولا.

يرغب امرأة عازبة، سنها أقل من 22 سنة، ويفضلها ماكثة في البيت.

134402

حمودي من قسنطينة، 50 سنة، تاجر مواد البناء، مطلق من دون أولاد ولديه مسكن خاص.

يبحث عن زوجة من الشرق، لا تتعدى 45 سنة، لا يهم أرملة أو مطلقة بطفلين، ماكثة بالبيت، مقبولة الشكل.

134403

رجل من الشرق، مطلق، ليس لديه أولاد، 34 سنة، موظف في مؤسسة وطنية جد هامة، ولديه مسكن خاص.

يبحث عن زوجة من الشرق، أقل من 31 سنة، عاملة أو ماكثة في البيت، يقبلها أرملة أو مطلقة دون أولاد.

134404

شاب من جيجل أعزب، 38 سنة، يعمل عون أمن ويملك مسكنا خاصا.

يتمنى زوجة من الشرق والعاصمة والولايات المجاورة لها، عازبة، أقل من 30 سنة، ويفضلها أن تكون ماكثة في البيت.

134405