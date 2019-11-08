عروض فرنسية وبلجيكية لنجوم النصرية

كشف رئيس النادي الهاوي لنصر حسين داي، مراد لحلو، بأن إدارته تلقت العديد من العروض الأوروبية، للإستفادة من نجوم الفريق.

وصرّح قائلا للقناة الإذاعية الأولى :”زردوم لديه عرض من بوردو الفرنسي، وطوقاي مطلوب من كورتري البلجيكي”.

وواصل :”هناك 5 لاعبين في المجموعة يمتلكون مُقترحات من القارة العجوز، وسندرس كل قضية في الوقت المُناسب”.

وأوضح الرجل القوي في النصرية، بأن الفريق العاصمي لن يتخلى عن الجميع في نفس الوقت.

وقال :”سيكون من الصعب علينا أن نسمح برحيل خمسة عناصر أساسية في آن واحد، لأن مشوار الدوري لا يزال طويلا”.

وتظهر هذه المُقترحات، بأن مدرسة الملاحة، عائدة إلى الواجهة بقوة، وهو ما سيُمثل أحسن خبر لكرة القدم الجزائرية.