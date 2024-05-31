عروض مغرية جديدة وتخفيضات لدى اتصالات الجزائر

دعت اتصالات الجزائر زبائنها الى اكتشاف عرض Idoom Fibre الجديد لاتصالات الجزائر. المصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتكم المتنامية في الاتصال بالأنترنت. من خلال إضافة فئتين جديدتين للتدفق فائق السرعة. حيث يمكنكم الاستمتاع بسرعة تدفق استثنائية تصل حتى 1 جيغابت/الثانية و حتى 500 ميغابت/الثانية في Idoom Fibre.

إلى جانب هذين التدفقين الجديدين بسرعة فائقة، تقترح عليكم Idoom Fibre. تخفيضات على أسعار عروض 20 ميغابت/الثانية فما فوق. مما يجعل تقنية الألياف البصرية متاحة لأكبر عدد من الزبائن.

علاوة على ذلك وحرصا منها على ضمان تجربة مثالية. تمكن إتصالات الجزائر المشتركين الحاليين في عروض 20 ميغابت/الثانية فما فوق من الاستفادة تلقائيا من عملية تحويلهم إلى سرعات تدفق أعلى دون تكلفة إضافية.

فئتين جديدتين : حتى 500 ميغا/الثانية و حتى 1 جيغا/الثانية

وأضافت إتصالات الجزائر عرضين جديدين لسرعات التدفق الفائقة بفضل تقنية الألياف البصرية Idoom Fibre.

ويمكنكم الآن الاستمتاع بسرعات تدفق تصل إلى 500 ميغابت/الثانية و 1 جيغابت/الثانية*. من أجل خوض تجربة أنترنت لا مثيل لها. هذين التدفقين الجديدين يسمحان بالاستجابة لمتطلباتكم المتزايدة. سواء كان ذلك للبث المتواصل بدقة فائقة الوضوح أو الألعاب عبر الأنترنت أو لتنزيل الملفات الضخمة :

التسعيرة الجديدة لسرعات التدفق التي تفوق 20 ميغابت/الثانية

يقترح عليكم عرض Idoom Fibre لاتصالات الجزائر الآن أسعار اشتراك شهرية استثنائية لسرعات التدفق التي تفوق أو تعادل 20 ميغابت/الثانية.

وتهدف هذه التسعيرة الجديدة إلى تمكين جميع الزبائن من الاستفادة من تقنية الألياف البصرية بتكلفة ميسورة. مما يتيح لعدد أكبر من الأسر الاستفادة من اتصال سريع وموثوق بالأنترنت. مع سرعة رفع تصل إلى 25٪ من التدفق بالنسبة لجميع العروض.