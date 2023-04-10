عروض ومفاجآت.. اتصالات الجزائر تحتفل بـ20 سنة من الخدمة

تحتفل اتصالات الجزائر، بمرور 20 عاما على نشاطها كلاعب رئيسي في مجال الاتصالات في الجزائر.

وتمكنت اتصالات الجزائر، منذ إنشائها من التكيف مع التطورات التكنولوجية لتقديم المزيد من العروض والحلول المبتكرة. مع الحفاظ على وفائها لرسالتها الأساسية ربط جميع الجزائريين أينما كانوا. بالإضافة إلى الوفاء الكامل بمهمتها.

اليوم، الجزائر للاتصالات موجودة في جميع أنحاء الأراضي الجزائرية ، مع شبكة واسعة. وبالتالي تحصي ملايين العملاء في جميع أنحاء البلاد.

كما قدمت بشكرها لعملائها وشركائها على ثقتهم وجددت التزامها بمواصلة تقديم خدمات وحلول عالية الجودة وتلبية احتياجاتهم بشكل كامل.

للاحتفال بهذا الحدث المهم

وأطلقت اتصالات الجزائر، شعارًا خاصًا، ويرمز الشعار إلى 20 عامًا من نشاط الشركة من خلال الرقم 20. المستوحى من رمز “Infinity” المعروف لعلامتها التجارية “Idoom”.

وتخطط الشركة أيضًا للعديد من العروض الترويجية والمفاجآت. والتي سيتم الإعلان عنها مع استمرارها طوال عام 2023.