عروض خاصّة من “جازي” لموظفي التربية ابتداءً من 9 نوفمبر

أشرف وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، ووزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، صبيحة يوم الخميس 30 أكتوبر 2025، بمقر الوزارة بالمرادية، على مراسم إمضاء اتفاقية شراكة بين الوزارة وشركة أوبتيموم تيليكوم الجزائر - جازي، بحضور عدد من إطارات الوزارة والشركة.

وحسب بيانٍ للوزارة، تهدف هذه الاتفاقية إلى تقديم خدمات وتسهيلات إضافية لموظفي قطاع التربية الوطنية، تسهم في تسهيل مهامهم اليومية، ودعم حياتهم المهنية والاجتماعية.

وأضاف البيان أن هذه الاتفاقية ستدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من يوم الأحد 9 نوفمبر 2025، إذ يمكن للراغبين في الاستفادة من العروض التواصل مع ممثلي شركة “جيزي” المكلّفين بمتابعة ومعالجة ملفات موظفي القطاع، وذلك على مستوى الوكالات التجارية التابعة للشركة عبر الوطن، مع وجوب استظهار بطاقة الهوية وشهادة عمل.

ويتيح هذا التعاون للموظفين الاستفادة من العروض المقدمة من الشركة في مجال الهاتف النقال والاتصالات الإلكترونية وباقات الإنترنت والاشتراكات الأخرى، مع خيارات الدفع بالتقسيط.