عريبي:”فرحة لاتوصف وأهدي التتويج للجزائر”

عبر المهاجم الجزائري “كريم عريبي” عن فرحته الكبيرة بعد تتويجه رفقة فريقه “النجم الساحلي” التونسي بكأس زايد للأندية الأبطال أمسية اليوم الخميس.

وقال “عريبي” في تصريحات لقناة “أبو ظبي” الرياضية عقب النهائي الذي جمع “ليتوال” بالهلال السعودي.

“الحمدالله هذه فرحة لاتوصف، هذا ثاني نهائي في مشواري الكروي أفوز به.. واجهنا اليوم خصم قوي جدا بلاعبين ممتازين”.

“نحن طبقنا تعليمات المدرب وكنا نريد التتويج بهذا اللقب، أقدم شكري لكل اللاعبين لأننا كنا كرجل واحد وأسعدنا جمهور ليتوال الرائع”.

“عانيت من الشك لأنني لم أسجل الكثير من الأهداف منذ قدومي للنجم الساحلي لكنني لم أخيب ثقة المدرب اليوم وأهدي التتويج للجزائر”.