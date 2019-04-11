عريبي: “إنتظرت هذا الهدف منذ فترة طويلة”

أبدى المهاجم الجزائري، كريم عريبي، لاعب النجم الساحلي التونسي، سعادته بهدفه أمس الأربعاء، أمام الملعب القابسي، ومساهمته في فوز فريقه.

وصرح كريم عريبي، عقب هذه المواجهة: “انتظرت هذا الهدف منذ مدة طويلة، والحمد لله أني وفقت في ذلك اليوم”.

وأضاف المهاجم السابق لدفاع تاجنانت: “آمل في تسجيل أهداف أخرى في قادم المباريات، لأسعد الجمهور الذي ساندني”.

وتابع عريبي: “تنتظرنا مباريات مهمة، ويتعين علي العمل أكثر للتواجد في التشكيلة الأساسية وتسجيل المزيد من الأهداف”.

يذكر أن كريم عريبي، انضم لنادي النجم الساحلي التونسي، في الميركاتو الشتوي المنصرم، قادما إليه من دفاع تاجنانت.