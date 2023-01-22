عريبي: “سنواصل العمل بجهد لمواصلة نتائجنا الايجابية”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مهاجم المتخب الوطني للمحليين، كريم عريبي، سعادته بتأهلهمك لربع نهائي الشان، مؤكدا عزمه على مواصلة نتائجهم الايجابية.
وصرح عريبي، لتلفزيون “النهار”، عقب فوزهم على موزمبيق: “بتوفيق من الله تمكنا من الفوز بمبارياتنا الثلاث والتأهل للربع نهائي”.
كما أضاف مهاجم الخضر: “سواصل العمل بجهد كبير خلال هذا الأسبوع سعيا لاحراز الفوز في مباراة الربع النهائي”.
وبخصوص عدم تسجيله أي هدف لحد الآن، قال كريم عريبي: “عمات على مساعدة زملائي في مواجهة مورزمبيق، ولست قلقا لعدم تسجيلي لحد الآن”.
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