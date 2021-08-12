عريبي غاضب من إشاعة فشله في الإختبار الطبي مع الترجي التونسي

كشف موقع “فوتبال تونيسيا” التونسي أن اللاعب الدولي الجزائري كريم عريبي قد فشل في إجتياز الفحص الطبي مع فريق التر جي التونسي الذي كان يرغب في الحصول على خدماته بعد موسم فاشل لمهاجم الخضر مع نادي نيم الفرنسي النازل إلى الدرجة الثانية.

وأضاف نفس الموقع أن عريبي كان قد كشف أن عدم الإتفاق مع إدارة الترجي التونسي ليس له أي علاقة مع الكشف الطبي، وأنه يتعلق بالجانب المالي فقط،.

وإشترط نادى الزمالك خضوع اللاعب عريبي للكشف الطبى واجتيازه قبل الدخول فى التفاوض معه فى أى تفاصيل .