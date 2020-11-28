عريبي هداف الطبعة الأخيرة من رابطة أبطال إفريقيا

توج الدولي الجزائري كريم عريبي اللعب السابق للنجم الساحلي التونسي، كهداف للطبعة الأخيرة من رابطة أبطال إفريقيا.

وبعد اختتمام هذه الطبعة من رابطة الأبطال، أمس الجمعة، والتي توج بها الأهلي المصري، على حساب الزمالك، توج عريبي كهداف لهذه الطبعة.

ويأتي هذا بعدما نحج اللاعب السابق للنجم الساحلي، في تسجيل 11 هدفا، قبل أ، يقصى من هذه المنافسة رفقة النادي التونسي في الدور الربع نهائي.

يذكر أ، كريم عريبي، غادر في الميركاتو المنصرم، ناديه الرتجي التونسي، للإحتراف في أوروبا، بألوان نادي نيم الفرنسي.