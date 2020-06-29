عريبي: “هدفي دخول قائمة الـ23 للمنتخب الوطني”

الرياضة
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عريبي: “هدفي دخول قائمة الـ23 للمنتخب الوطني”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد الدولي الجزائري، كريم عريبي، لاعب النجم الساحلي التونسي، عزمه على كسب مكانة في قائمة الـ23 للخضر، من خلال إقناع الناخب الوطني جمال بلماضي، بمستواه.

وصرح عريبي، لتلفزيون “النهار”: “تواجدي في قائمة المنتخب الوطني، يعتبر شرف لي ولعائلتي، وأسعى للعمل أكثر لدخول قائمة الـ23”.

وأضاف لاعب النجم الساحلي التونسي: “التواجد في قائمة المنتخب الوطني، هو حلم كل لاعب جزائري”.

وبخصوص العروض التي تلقاها هذا الموسم، كشف كريم عريبي: “تلقيت عديد الإتصالات، لكن حاليا أنا أركز على استئناف المنافسة رفقة فريقي، قبل تقرير وجهتي المقبلة”.


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