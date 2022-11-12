عريبي وليريس مفاجأة بلماضي لمواجهتي مالي والسويد

أعلن اليوم السبت، الناخب الوطني جمال بلماضي، عن قائمته المعنية بتربص نوفمبر، والذي سينطلق بداية من تاريخ 14 لغاية 20 من الشهر الجاري.

والذي ستتخلله مواجهتي مالي والسويد وديا، بتاريخ 16 و19 نوفمبر على التوالي.

وعرفت قائمة بلماضي إستدعاء وجوه جديدة للخضر، أبرزها: مهاجم شباب بلوزداد كريم لعريبي، والذي بدوره سيعوض غياب مهاجم نيس أندي ديلور المصاب.

بالإضافة لاستدعاء ظهير نادي سامبدوريا الإيطالي مهدي لييرس لأول مرة مع الخضر.

كما عرفت قائمة الناخب بلماضي، عودة الحارس مبولحي، ولاعب واست هام السعيد بن رحمة، وإلياس حماش بعد غيابهم عن التربص السابق.

كما شهدت هذه القائمة استبعاد بلماضي للثلاثي بدران، زدادكة وبراهيمي، من قائمته، بالإضافة لديلور، المصاب، وميريزاق المتواجد مع منتخب المحليين.