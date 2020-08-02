عريبي ومزيان يتألقان في الدوري التونسي

تألق اللاعبان الجزائريان، كريم عريبي، وعبد الرحمان مزيان، أمس السبت، رفقة نادييهما النجم الساحلي، والترجي، ضمن الدوري التونسي.

وتمكن عريبي، من المساهمة في فوز فريقه النجم الساحلي، بنتيجة 3-1، في المواجهة التي جمعتهم بنادي شبيبة القيروان، ضمن الجولة الـ17 من الدوري التونسي.

وشارك كريم عريبي، أساسيا في المباراة، ليبرز بشكل لاقت في الدقيقة الـ 80 من عملر اللقاء، من خلال تسجيله للهده الثاني لصالح الترجي.

ومن جهت أخرى ساهم عبد الرحمان مزيان، هو الآخر في فوز ناديه الترجي، أمام مستقبل سليمان، بنتيجة 2-1، من خلال تقديمه لتمريرة حاسمة.