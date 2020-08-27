عريبي يتجه للإحتراف في فرنسا

يتجه المهاجم الجزائري كريم عريبي، لاعب النجم الساحلي التونسي، لافتكاك عقد احترافي في الليغ1 الفرنسية خلال الميكاتو الصيفي الجاري.

وكشفت صحيفة “فرانس فوتبول”، عن تواجد كريم عريبي، وإدارة النجم الساحلي، في مفاوضات جد متقدمة مع مسؤولي نادي نيم الفرنسي.

وحسب ذات المصدر، تسعىى إدارة نيم لتعزيز خط هجومها تحسبا للموسم المقبل، ومن المنتظر أن تعلن عن اتمامها لصفقة عريبي، مقابل 1 مليون أورو.

يذكر أن كريم عريبي (26 عاما)، حمل ألوان العديد من الأندية الجزائرية على غرار شباب باتنة، دفاع تاجنانت، قبل أن يحط الرحال بالنجم الساحلي، أين فرض نفسه بين أحسن مهاجيمي الدوري التونسي.