عريبي يخضع لعملية جراحية تنهي موسمه مع “ليتوال”

خضع المهاجم الجزائري، كريم عريبي، لاعب النجم الساحلي التونسي، لعملية جراحية، ستبعده عن أجواء المنافسة، لمدة شهر ونصف.

وكشفت إدارة نادي النجم الساحلي التونسي، أن كريم عريبي خصع لعملية جراحية على مستوى البطن، ستجبره على الركون للراحة لمدة شهر ونصف.

وبهذا يكون قد انتهى موسم المهاجم الجزائري، رفقة ناديه “ليتوال”، حيث سيضيع آخر مواجهتين لفريقه، أمام كل من الملعب القابسي (كأس تونس)، والنادي الإفريقي (الدوري التونسي).

ويحتل كريم عريبي، رفقة ناديه النجم الساحلي، المركز الثاني في ترتيب الدوري التونسي، برصيد 51 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر الترجي.