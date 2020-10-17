عريبي يسقط برباعية في أول مشاركة له رفقة نيم

شارك الدولي الجزائري كريم عريبي أمس الجمعة، رفقة ناديه الجديد نيم، في المواجهة التي جمعتهم بالبي أس جي، ضمن الليغ1.

وبدأ عريبي، هذه المباراة من على دكّة البدلاء، قبل أن يقحمه المدرب أربينون، في الدقيقة الـ67 من الشوط الثاني، بديلا لزميله نولان روكس.

وجاء دخول المهاجم الجزائري، في وقت كانت فيه النتيجة لصالح البي أس جي بـ(1-0)، قبل أن ينهي هذا الأخير المباراة لصالحه بـ(4-0).

وبهذا سجّل المهاجم الجزائري، كريم عريبي، أول مشاركة له في الليغ1، بعد انضمامه هذا الصيف لنادي نيم، قادما من النجم الساحلي التونسي.