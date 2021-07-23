“عريبي” يعيش وضعية مُعقدة في “نيم”

يعيش اللاعب الدولي الجزائري “كريم عريبي” وضعية مُعقدة داخل أسوار فريقه “نيم أولمبيك” الفرنسي خلال هذا الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسب موقع “ديزاد فووت” فإن اللاعب السابق للنجم الساحلي التونسي يجد صعوبة في الخروج من ناديه الحالي رغم العروض الكثيرة.

ورغم أن “نيم” قرر تسريح عريبي هذا الصيف إلا أنه أعاق انتقاله ل4 أندية هي الزمالك المصري، عجمان الإماراتي، العربي القطري وسانتا كلارا البرتغالي.

ولم تكتفي إدارة نيم بهذا فقط بل قررت إبعاد عريبي عن فترة التحضيرات الصيفية، حيث يتدرب الآخير برفقة مواطنه زين الدين فرحات.