عريبي يلتحق بالدوري العراقي

حسم المهاجم الجزائري كريم عريبي، وجهته ضمن الميركاتو الصيفي الجاري، أين سيخوض تجربة جديدة خارج البطولة الوطنية.

وأعلنت إدارة نادي الطلبة العراقي، اليوم الخميس، عبر صفحتها على “فايس بوك”، عن ضمها خدمات كريم عريبي.

كما نشر مسؤولي النادي العراقي، صورة المهاجم الجزائري، بقميص ناديه الجديد، الذي سيحمل ألوانه في انطلاقا من الموسم الجديد.

يذكر أن كريم عريبي، كان قد رسم، في الميركاتو الصيفي الجاري، رحيله عن نادي مولودية وهران، بعد تجربة دامت لموسم واحد، قبل التحاقه بنادي الطلبة العراقي.