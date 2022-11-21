عريبي يلتحق بمنتخب المحليين تحسبا لودية الكويت

سجل الدولي الجزائري كريم عريبي، التحاقه بتربص المنتخب الوطني للمحليين، الجاري في الفترة الحالية بالإمارات.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن التحاق عريبي، بتربص المحليين، مباشرة عقب انتهاء ودية المنتخب الوطني امام نظيره السويدي.

كما أوضحت الفاف، بأن التحاق عريبي بتربص المحليين، يأتي تحسبا لمباراتهم الودية المقررة أمام منتخب الكويت، يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن كريم عريبي، نال فرصة رفقة كتيبة الناخب جمال بلماضي، خلال المواجهة الودية التي جمعت الخضر بمنتخب مالي، والتي انتهت بالتعادل الايجابي (1-1).