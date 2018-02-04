عريسان امريكيان يقيمان زفاف بتقاليد الصحراء الغربية

جرميني ونجمة شابان امريكيان يدرسان اللغة الإنجليزية بمخيمات الصمود الصحراوية بولاية تيندوف الجزائرية.

نجمة من عائلة أمريكية اصولها من ولاية ألاسكا ، تقيم مع عائلتها بمخيمات اللاجئين الصحراويين والدها كريس والدتها ماريا.

العائلة الغربية تطبعت بعادات و تقاليد الصحراويين، البنات و الأم يرتدين “لملاحف” و يرتدي كريس و اولاده “الدراعة” خلال المناسبات . يعدان الشاي و يتناولون الأطعمة نفسها من “كسكس” و أرز و عدس التي يتناولها سكان المخيمات.

جرميني ونجمة عقدا قرانها مدنيا و زوجها بأمريكا، و اختارا تقاليد الصحراء الغربية و مخيمات اللاجئين الصحراويين مكانا للحفل.