عريس أروع ما يكون يناشد ابنة أصول

رجل من ولاية تلمسان، يبلغ من العمر 43 سنة، لم يسبق له الزواج، موظف مستقر في مؤسسة عمومية، يملك مسكنا.

يسعى للاستقرار في كنف الحلال مع زوجة وفية وتقية، سنها يتراوح ما بين 27 الى 37 سنة، يقبلها أرملة من دون أولاد، يفضل زوجة من ضواحي الغرب الجزائري.

وخاصة من ولاية تلمسان وحبذا لو تكون عاملة في سلك التعليم.

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الرقم السّرّي : 300

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