عريس جاهز لمن تحلم ببيت الزوجية

تبحثين عن شريك يسعدك ويهديك الاستقرار، غايتك الانتقال من عالم العزوبية والعيش في بيت الزوجية.

فإذا كان هذا أكثر ما يهمك نختصر عليك المشوار ونقول لكي طلبك بحوزتنا بإذن الرحمن.

وسيكون مع حليم من ولاية ڤالمة، رجل مطلق من دون أولاد يبلغ من العمر 45 سنة.

موظف مستقر في مؤسسة «سوناطراك» ويمتلك مسكنا خاصا، يتمنى الارتباط وتحصيل الحلال حسب الأصول وسنة الله والرسول.

وهذا مع امرأة تعينه على العفة والستر، يفضل أن تكون شريكة حياته من ڤالمة أو إحدى المدن المجاورة.

على أن لا يتجاوز عمرها 40 سنة، ولا يمانع إن كانت أرملة أو مطلقة من دون أولاد، الأحسن أن تكون عاملة يتعاونا على متاعب الدنيا.

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الرقم السري : 131606

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