عريس يسرق مواد بناء من مسجد قيد الإنجاز في قسنطينة!

مثل، أول أمس، شاب في العقد الثالث من عمره ويتعلق الأمر بالمدعو “ك.ح” وهو عامل يومي في مجال البناء، حيث توبع بجنحة السرقة.
حيثيات الواقعة كما جاء في محاضر الضبطية القضائية، بدأت بشكوى تقدمت بها جمعية مسجد لا يزال في طور البناء على مستوى بلدية حامة بوزيان، تتهم فيها المعني بسرقة مواد بناء قدرت قيمتها بحوالي 70 ألف دج، وبعد التحقيقات التي باشرتها المصالح المعنية، توصلت إلى أن المتهم الذي يعمل في مشروع لإنجاز مسجد، كان يقوم في كل مرة بسرقة كميات متفاوتة من الإسمنت والرمل، بالإضافة إلى علب دهان وبعض معدات الصرف الصحي، ويستغلها لأغراضه الخاصة، وعند مواجهته من طرف أعضاء الجمعية، اعترف المتهم بأنه كان يقوم بأخذ ما يتبقى من المواد التي كانت معدة للرمي، ويعيد استغلالها في بناء غرفتين منفصلتين عن منزله العائلي، بعدما رفضت خطيبته الإقامة مع عائلته، خاصة مع اقتراب موعد زفافه، مشيرا إلى أن المواد جلها من صدقات المحسنين ولا يحق لهم محاسبته، لكنه بعد استدعائه من طرف عناصر الشرطة أنكر كل ما نسب إليه عبر جميع مراحل التحقيق، مرجعا سبب القضية التي وصفها بالكيدية إلى مشاكل حول مستحقاته المالية التي طالب بها، كونه يستعد للزواج بعد أقل من شهرين، وأمام تضارب تصريحات الطرفين، التمس ممثل الحق العام في حق المتهم تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة.
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