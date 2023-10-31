“عرين الأسود” تتوعد الاحتلال بمفاجآت في كل الساحات إلى غاية يوم الجمعة القادم

أصدرت مجموعة عرين الأسود الفلسطينية اليوم الثلاثاء، بيانا توعدت فيه جيش الاحتلال بمفاجآت في كل الساحات إلى غاية يوم الجمعة القادم.

وقالت مجموعة عرين الأسود، إن الكيان يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه من صورة الجندي الصهيوني التي بناها في عقول العالم.

وأضاف العرين أن “الكيان الصهيوني سيقف مذهولا مما ينتظره في قادم الأيام، بينما سيقف العالم كله جاثيا على ركبتيه خلال أيام يستجدي المقاومة الفلسطينية وغير الفلسطينية أن توقف إطلاق النَّار. أما أمريكا فستجثو على ركبتيها تستجدي المقاومة في كل ساحاتها أن توقف إطلاق النار.”

ودعت مجموعة عرين الأسود، “الشعب الفلسطيني إلى عدم الإستماع للمهزوزين المهزومين المرتبط وجودهم بوجود هذا الكيان الذين يتباكون على الأطفال والنساء والشهداء”.

وأكد العرين بأن “المقاومة بألف خير، وهي تدير المعركة منذ اليوم الأول، كلٌ حسب دوره وأوانه. مشيرا إلى أن المعركة الحقيقية لم تبدأ بعد.. وسيُذهل العالم عندما يتبين له ذلك”.

وطمأن مجاهدو عرين الأسود أبناء “الشعب الفلسطيني أنهم سيحتفلون قريبا إبتهاجا بنصر المقاومة التام وبتبييض السجون وبفك الحصار عن قطاع غزة وبوقف الاستطيان بالضفة الغربية”.

كما شدد العرين في رسالة له لكل مسلح في الضفة الغربية يمتلك السلاح:” لا بارك الله بك ولا ببندقيتك إن لم تشتبك في هذا الوقت”.

وختم العرين بيانه قائلا:”لن يستطيع هذا العدو إحتمال ما يخطط له ويحاك له في كل الساحات حتى يوم الجمعة القادم.”