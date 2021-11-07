عزاب من الشرق يبحثون عن رفيقة للدرب.

ننتقي لكم وفي كل مرة خيرة أبناء بلدنا الحبيب ممن طرقوا أبواب الأثير راغبين في تحصيل الحلال. كما قصدونا ولم نبخل عليهم بحيز يضمن لهم إنتقاء شريكة الحياة والغرف من السعادة ما شاؤوا. لأن هم في هذه السانحة أبناء الشرق من عزاب يبتغون تحصيل الحلال في أقرب الأجال.

الرقم السري :

135782

هل من فتية حنونة أكمل معها المشوار؟

من سطيف خاطبنا بلال وبخالص نية منه. بلغنا رغبته في أن يكون له نصيب مع إنسانة تفهمه وتمنحه الأمان ليكمل معها المشوار. بلال شاب في الـ 31 من عمره، أعزب من سطيف، يمارس مهنة التجارة، لديه سكن خاص. لا ينقصه سوى فتاة الأحلام التي يردها من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنها لا يتجاوز31سنة. شرطه أن تكون من أسرة محافظة وتقية، يهمه أن تكون عزباء، ولا مانع إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

135783

موظفة تنير دربي أمنحها تقديري وحبي

لم نبرح مدينة سطيف، وإنتقينا ثاني إعلان لنا في هذا الركن، نبيل شاب عانق من عمره الربيع الـ 38. شاب مكافح أعزب، شق طريقه في مجال الصيدلة ونجح فيه إلى حد بعيد. كوّن نفسه وأمّن لنفسه بيتا سيكون عشّا لزوجة يريدها من إحدى ولايات الشرق أو العاصمة، سنها لا يتجاوز 38 سنة. وشرطه الأول والأخير أن تكون موظفة تنير دربه وتريح قلبه. ومن صميم فؤاده يقبل نبيل أن يرتبط بمطلقة أو أرملة ليس لها أولاد، يداوي جرحها ويحتويها.

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من غليزان، منحنا لإبراهيم فرصة أن يتخذ لنفسه فرصة تمكنه من العثور على نصفه الثاني المتمثل في زوجة صالحة .

رجل يشغل منصب إطار في الدولة، عانق الربيع ال51من عمره، مطلق بأبناء في رعاية والدتهم، صاحب سكن خاص ومنصب مرموق، متفتح ومتخلق، له من الأخلاق ما يجعله ذو مكانة بين معارفه.

يريد إبراهيم أن تكون له فرصة مع زوجة صادقة تنحدر من إحدى ولايات الغرب أو الوسط، سنها لا يتجاوز42سنة،

شرطه أن تكون عاملة، ويقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، وهو يعدها بأن تكون معززة مكرمة في كنفه.

الرقم السري:

135784

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