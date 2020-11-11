عزالدين بورغدة يعود في رمضان 2021 في مسلسل “فاقد الشيء”

فن وثقافة
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عزالدين بورغدة يعود في رمضان 2021 في مسلسل “فاقد الشيء”
بقلم زهيدة ث

سيعود الممثل القدير عز الدين بورغدة بعد غياب طويل في مسلسل جديد بعنوان” فاقد الشيء”من انتاج سيكرا برود و السيناريو و الاخراج لفاطمة وزان .

المسلسل من 30 حلقة و من نوع الدراما الاجتماعية، وفي اتصال هاتفي لـ”النهار اون لاين “مع المخرجة فاطمة وزان عن الظروف التي ستصور فيها هذا المسلسل خاصة و انها قالت بانه خاص بشهر رمضان 2021،

وأضافت “اتصلنا بالجهات المعنية لبداي التصوير وتحصلنا على الترخيص لبداية التصوير ،و اكيد سنحترم الشروط اللازمة و قواعد الحجر الصحي لأننا كلنا معنيون،و لا أحد يستطيع السماح لنفسه اذاءة الاخريين.”
وعن سؤال يتعلق باختيار الوجوه التي ستشارك في هذا العمل  ،قالت وزان:” الاسماء التي ستشارك في هذا العمل معروفة في الوسط الفني و خاصة في الاعمال السينمائية منهم عودة عز الذين بورغدة الفنان الذي احبه الجميع و تعلق باعماله،

وأضافت ” ستشارك في العمل و عديلة بن ديمراد، وتم الاتصال مع ممثلين أخرين على غرار مصطفى لعريبي أو خالد بن عيسى.
يذكر  أن السيناريست و المخرجة فاطمة وزان هي أستاذة جامعية و تحصلت على العديد من الجوائز على اعمالها السابقة منها “المشوار” ،”الذكرى الاخيرة”،”الليالي البيضاء”،بالاضافة الى أعمال أخرى.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=919031

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