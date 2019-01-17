عزاوي: تعويض كل الفلاحين المتضررين من الوباء سواء المؤمنين أو غيرهم

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عزاوي: تعويض كل الفلاحين المتضررين من الوباء سواء المؤمنين أو غيرهم
بقلم أمينة داودي

أكد جيلالي عزاوي رئيس الفيدرالية الوطنية للموالين أنه تم عقد إجتماع اليوم الخميس مع وزارة الفلاحة.

مشيرا في حديث لـ”النهار”، إلى أن الإجتماع نجم عنه الموافقة على الطلبات التي قدمتها الفدرالية وأهمها تعويض كل الفلاحين.

مضيفا أن الحكومة ستعوض كل الفلاحين سواء المؤمنين منهم أو غير المؤمنين حتى لا يتم حيازة بعض الفلاحين.

وقال ذات المتحدث، أن الحكومة طالبت الفلاحين الذين لم يتم بعد إحصاء وتسجيل خسائرهم إحضار 3 شهود من الجيران.

وإشهادهم على الخسارة التي تعرض لها الفلاح وتقديمها إلى اللجنة المختصة لأجل تعويضهم.


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