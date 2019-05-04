عزباء جميلة تبحث عن إبن الحلال

ريمة من الجزائر العاصمة، تبلغ من العمر 34 سنة، لم يسبق لها الزواج، لديها شهادة تكوينية في الحلاقة والتجميل، رشيقة وأنيقة ومتوسطة القامة وبيضاء البشرة.

كما أنها على قدر من الجمال والجاذبية، تتمنى إتمام نصف الدين بما يرضي الله مع رجل مسؤول وكريم من إحدى مدن الشرق الجزائري أو من العاصمة.

على أن يتراوح عمره ما بين 35 و50 سنة، تقبله أرمل أو مطلقا بطفلين على الأكثر.

ترضى أن تكون زوجة ثانية لمن يوفر لها مسكنا خاصا، تتمنى أن يكون شريك حياتها ملتزما بأحكام الله.

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الرقم السري : 131390

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