لمن يبحث عن الأخلاق.. عزباء جميلة وحنونة ومسؤولة

الرقم السري :

138192

سأخلصك من عناء الدنيا.. وأغدق عليك بالاحترام والمودة

أحمد الله الذي وفقني في الحياة، نلت منها كل ما تمنيت، حققت أحلامي الواحدة تلوى الأخرى، ناجحة وموهوبة. محترمة بشهادة كل من يعرفني، مقبولة الشكل ولي من الأخلاق ما يؤهلني أن اسكن العقول والقلوب معا. لكن بالرغم من كل ذلك أبقى وحيدة لأن قلبي لم ينبض بالحب بعد، لهذا توكلت على المولى اليوم. وسألته التوفيق لأجد ضالتي إلى جانب ابن الحلال الذي يتفهمني، أنا شابة من شرق البلاد. عزباء لم يسبق لي الزواج، أبلغ من العمر 42 سنة، وأشغل منصب إطار في مؤسسة عمومية.

تمنى من أتمنى أن يوفقني الله هذه المرة أيضا، ويرزقني بمن يعينني على الستر وتحقيق الأجمل. زوجا صالحا أكمل حياتي إلى جانبه وأكون شريكة عمره، سنه ما بين 48 و55سنة. من إحدى ولايات الشرق الجزائري نظرا لظروف عملي، أقبله مطلقا أو أرملا حتى بأولاد، فقط أشترط أن تكون عاملا مستقرا. وحبذا لو يكون لديك سكن خاص.

الرقم السري :

138196

أتمناه شهما.. أعتز به دهرا

أنا شابة من وسط البلاد، أبلغ من العمر 33 عاما، عزباء لم يسبق لي الارتباط. أشغل منصب أستاذة في الطور المتوسط، جميلة وحنونة ومسؤولة، بشهادة كل من حولي طيبة الخصال، وأخلاقي فوق كل اعتبار.

أريد أن تكون لي فرصة طيبة من خلال هذه الصفحة الغراء. لأتعرف بإذن الله على رجل حياتي الذي أحيى إلى جانبه تحت سقف بيته الهناء وراحة البال. رجل أفضله هو الآخر من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنه لا يتجاوز 45 سنة، أريده أعزبا. كما أقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، شرطي الوحيد أن يكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكو ن لديه مسكن.

الرقم السري :

138197

لمن يبحث عن الأخلاق والأصل الطيب لا تترد في طلب هذا العرض

شابة من شرق البلاد، من عائلة طيبة، صاحبة أخلاق ر فيعة، متميزة على كل الأصعدة. بالرغم من الانكسار الذي المّ بها إلا أن ذلك يجعلها تعلن الاستسلام وترفع الراية. مرت بتجربة زواج فاشلة، تبلغ من العمر 42 سنة.

ترغب في الاقتران برجل جاد في طلبه، تعد أن تكون له زوجة طيبة تعينه على أمور الدين والدنيا. تريده من إحدى ولايات الشرق أو الوسط للبلاد، سنه لا يتعدى 50 سنة، يكون أرمل أو مطلق. عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

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