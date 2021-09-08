عزباء ستجعلك أسعد الناس

أبت بنت بومرداس إلا أن يكون لها نصيب في عددنا لهذا اليوم، حيث أنها إرتأيت أن تكون هي المبادرة للبحث عن رفيق درب تستأنس له ويستأنس لها وتجعله أسعد الناس

في الـ 40من عمرها، عزباء ، طيبة وهادئة، حنونة وجدّ حساسة، تشغل منصب موظفة مستقرة في مؤسسة مرموقة تود صاحبة إعلاننا هذا أن يكون لها حظ مع رجل من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنه لا يتجاوز 45سنة، أكثر ما تتمناه أن يكون موظفا مستقرا ولديه سكن خاص، تريده أعزبا، كما تقبله أرملا بأولاد تكون لهم نعم الأم .

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 135523