عزباء في الخمسين تريد إكمال نصف الدين

يطمح الرجل أكثر ما يطمح أن يجمعه الله بمن هي أنسب لهن. فيسكن إليها وتسكن إليه ويمضيان معا تحت لواء الميثاق الغليظ يهنأن ويستأنسان ببعضهما بعض. هن بنات الأصول من ربوع بلدنا الحبيب الجزائر، وثقن فينا وتوسمن خيرا في العثور على شريك الحياة على يدينا.

الرقم السري :

136003

خمسينية من المدية تريد أن يكون لها نصيب من السعادة والتقدير

نقطة إنطلاقتنا في هذا الركن ستكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري، تحديدا من ولاية المدية أين ناشدتنا رقية لأن ننير عتمة الليالي في حياتها ومن أن نجعل لأيامها معنى ولون.

رقية التي عانقت الربيع الـ 50 من عمرها، لم يسبق لها الزواج، ماكثة في البيت ومدبرة جيدة لأموره. ذات جمال خلاب وأخلاق عالية. أخبرتنا بكل ثقة وأمل أنها لا تشترط في الشريك الذي تتمناه سوى أن يكون موظفا مستقرا. يعي مسؤولياته ويقدر المرأة كشريك، سنّه مناسب لسنها، تريده من إحدى ولايات الوسط الجزائري، حبذا لو كان أعزبا. كما تقبله مطلقا أو أرملا بطفل واحد. غاية رقية واضحة ومطلبها معقول فهي لا تبحث سوى عن الإستقرار وتتمنى أن يكون لها نصيب من السعادة.

الرقم السري :

136004

من يحظى بقلبي الطيب ويأخذ بيدي لأجمل غد؟

من ولاية الشلف قررنا أن نكون لإحدى بناتها ملبيات، بعد أن وضعت كامل ثقتها فينا وتوسمت في ركننا خيرا. في الـ 47 من عمرها، جميلة الخلق والأخلاق، خاطبتنا بكل تقدير. معربة عن أن يكون لها فرصة تناشد بها من يتوق للحلال ويرغب في إكمال نصف دينه إلى جانبها.

صاحبة إعلاننا الثاني، ماكثة في البيت، بيضاء البشرة وطويلة القامة، متفهمة وتقدر الظروف. تريد أن يكون لها من يحس بها ويهتمّ لأمرها، رجل من إحدى ولايات الغرب أو الوسط، سنه لا يتجاوز55سنة. وهي تقبل أن تكون أما لأبناء رجل مطلق أو أرمل تخدمهم وترعاهم وتسهر على راحتهم. التوفيق هو أكثر ما تتمناه هذه المرأة، فهل من أصيل يكون لها السند والمعين؟

الرقم السري :

136005

ذو نية وقصد شريف أحيا إلى جانبه للأبد

من وهران، ثالث وأخر محطة لنا في هذا الركن لنكون لخمسينية عزباء سبيلا لتظفر بعريس الأحلام. هي سمراء مقبولة الشكل محترمة وجادة، رصينة ومقبلة على الحياة لدرجة أنها تبدو أقل من سنها بكثير. كما أنتها تتميز بالرصانة وزنة العقل.

تود صاحبة إعلاننا هذا التعرف على رجل محترم ومتفهم، نيته طيبة وقصده شريف. يكون من إحدى ولايات الغرب أو الوسط الجزائري، سنه يتراوح ما بين 51 و65 سنة. تقبله مطلقا ويكون نعم الزوج لعزباء وهرانية أو أرملا بأولاد وشرطها الوحيد أن يكون لديه سكن خاص. ويكون لديه مصدر رزق ثابت يكفل لها الحياة الكريمة.و يكون نعم الزوج لعزباء وهرانية.

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