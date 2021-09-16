عزباء في الخمسين تريد إكمال نصف الدين

من وهران. نحملكم في هذه المحطة التي قادتنا إلى خمسينية عزباء. سمراء مقبولة الشكل محترمة وجادة، رصينة ومقبلة على الحياة لدرجة أنها تبدو أقل من سنها بكثير.

تود صاحبة إعلاننا هذا التعرف على رجل محترم ومتفهم، نيته طيبة وقصده شريف، يكون من إحدى ولايات الغرب أو الوسط الجزائري، سنه من 51 و65 سنة، تقبله مطلق أو أرمل بأولاد شرطها أن يكون لديه سكن خاص، ويكون لديه مصدر رزق ثابت.

الرقم السري : 135582

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3800.3801.3802