عزباء من المدية لمن يحلم بالحياة الهنية

أول محطة لنا في هذا الركن ستكون من المدية. أين نحمل لكم رغبة إحدى بناتها في أن يكون لها نصيب من الإستقرار إلى جانب رجل متفهم ومحترم.

رقية التي عانقت الربيع ال50من عمرها، عزباء، ماكثة في البيت ومدبرة جيدة لأموره، ذات جمال خلاب وأخلاق عالية. أخبرتنا بكل همة أنها لا تشترط في الشريك سوى أن يكون موظفا مستقرا، يعي مسؤولياته ويقدر المرأة كشريك ، سنه مناسب لسنها، يكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري، تريده أعزبا، كما تقبله مطلقا أو أرملا بطفل واحد، غايتها واضحة ومطلبها معقول فرقية لا تبحث سوى عن الإستقرار وتتمنى أن يكون لها نصيب من السعادة.

الرقم السري : 135580

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