عزت الرشق: الإحتلال يقصف النساء والأطفال بعد أن مرّغت المقاومة أنف جنوده وقواته في التراب

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، عزت الرشق، أن الأهداف المباشرة لجيش الاحتلال النازي قصف المدنيين والنساء والأطفال في ظل زيارة بلينكن والدعم الأمريكي اللامحدود للصهاينة.

وقال عزت الرشق في تصريح صحفي إن الاحتلال يهرب من فشله الذريع أمام أبطالنا الذين مرغوا أنف جنوده وقواته في التراب وما زالوا يسطرون أروع صور البطولة، يهرب من فشله وخسائره إلى قصف المستشفيات والمدارس والبيوت والشوارع.

وأشار ذات المتحدث إلى أن مجازر الإرهاب الصهيوني لا تعرف حرمة لأي شيء في غزة، حيث تستهدف الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى والصحفيين والمستشفيات والأطباء والمسعفين والدفاع المدني والشرطة والمدارس.

وتابع عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية، بأن “المطلوب اليوم من قادة وشعوب العالم العربي والإسلامي استخدام أوراق القوة للضغط على الاحتلال والادارة الأمريكية لوقف شلال الدم.”

ودعا عزت الرشق قادة العالم العربي والإسلامي إلى قطع العلاقات وطرد سفراء الاحتلال واستخدام سلاح النفط، وكذا التهديد بالمصالح التجارية والاقتصادية لداعمي الاحتلال.

وختم قائلا:”لن يتوقف هذا الإجرام إلا عندما تلتحم كل الأمة وتقف على قلب رجل واحد نصرةً لشعبنا في غزة.”