عزت الرشق: الاغتيالات الجبانة لقيادات شعبنا لن تفلح بكسر إرادته أو النيل من استمرار مقاومته

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، اليوم الثلاثاء، ان عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضدّ قيادات ورموز الشعب الفلسطيني لن تفلح في كسر إرادته.

أو النيل من استمرار مقاومته الباسلة، وهي تثبت مجدّداً فشل هذا العدو الذريع في تحقيق أيّ من أهدافه العدوانية في قطاع غزَّة.

وجاءت تصريحات عزت الرشق، اثر استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري في انفجار الضاحية الجنوبية لبيروت.

واستشهد صالح العاروري رفقة 3 من مرافقيه داخل مقر مكتب حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ويعتبر الشهيد العاروري من بين صقور حركة حماس الفلسطينية وهو من أقرب المقربين من يحيى السينوار قائد حماس في غزة ومحمد ضيف قائد كتائب القسام.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن الضربة نفذتها طائرة مسيرة صهيونية ضد مكتب لحركة حماس في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف ذات المصدر، ان الغارة المعادية التي استهدفت مكتب حماس في الضاحية الجنوبية أدت لاستشهاد صالح العاروري و3 آخرين وإصابة 11 شخصا