عزت الرشق: توقف كامل للعدوان مقابل إستعادة جنود الصهاينة الأسرى أحياء

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق في رسالة وجهها لنيتياهو “رُفِعَتْ الأقلام وجَفَّت الصحف”.

وأضاف عزت الرشق أنه لا يمكن لنتنياهو وجيشه استعادة جنودهم الأسرى لدى المقاومة أحياء، إلا عبر صفقة تفاوض وفق شروط المقاومة، بعد توقف كامل للعدوان.

ووفقا لفناة غزة الان فقد ابلغ يحيى السنوار يبلغ الوسطاء لا مفاوضات بشأن صفقة جديدة لتبادل الأسرى قبل وقف شامل لإطلاق النار.

هذا وتحددت الاشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في حيي الشجاعية والزيتون شرق غزة.

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني عن إصابة 35 جنديا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة منهم 33 في المعارك الدائرة في غزة.

كما الجيش الصهيوني مقتل جندي وإصابة آخر بجراح حرجة بهجوم المسيرات الذي نفذه حزب الله في “مرغليوت” فيما إعتقل 90 فلسطينيا من مستشفى كمال عدوان ويدعي ضبط وسائل.

وكشفت مصادر أن الاحتلال قد يدرس التوجه نحو صفقة تبادل أسرى بعد حادثة مقتل ثلاثة محتجزين في الشجاعية.