عزت الرشق: معركة طوفان الأقصى تسير على خطى ثورة التحرير الجزائرية

قال عضو المكتب السياسي للمقاومة الفلسطينية عزت الرشق، إنّ الشعب الفلسطيني يستلهم من الثورة الجزائرية كل معاني الجهاد والمقاومة.

وأضاف عزت الرشق بمناسبة الذكرى الـ 69 لاندلاع ثورة نوفمير المجيدة، أن الشعب الفلسطيني يستلهم من الثورة الجزائرية التضحية والإصرار على تحقيق تطلعاته في الحريّة والاستقلال. بالإضافة إلى إنتزاع الحقوق المشروعة، مهما بلغت التضحيات. فارتقاء الشهداء لن يزيدنا إلا المضي قدماً في طريق المقاومة والنضال، ولن يفلح في كسر الإرادة وإخماد جذوة المقاومة.

وبعث الرشق في ذكرى ثورة نوفمبر المجيدة، ومن قلب معركة طوفان الأقصى،بالتحيَّة إلى الجزائر، قيادة وشعبا، وندعوهم إلى مزيد من التفاعل والتضامن والدعم لشعبنا ومقاومته بكل الوسائل. كما أكد أنَّ الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في طوفان الأقصى سيمضون على خطى تلك الثورة التحريرية التي قدّمت الشهداء والجرحى والتضحيات من أجل الدفاع عن الأرض والمقدسات.

وتابع عضو المكتب السياسي للمقاومة الفلسطينية، أن معركة طوفان الأقصى تسير على خطى ثورة التحرير الجزائرية، بكل ثبات ويقين وإصرار، بما يصنعه شعبنا وأهلنا في قطاع غزّة من ملاحم الصمود والتضحية والثبات على الأرض ورفض التهجير، وبما تبدع فيه كتائب القسّام والمقاومة الفلسطينية من التصدّي لجيش الاحتلال والرّد على مجازره وجرائمه ضد المدنيين العزّل من الأطفال والنساء.

كما قال الرشق، إنّ ذكرى الفاتح من نوفمبر من عام 1954م، ذكرى اندلاع ثورة التحرير الجزائرية المباركة، تأتي اليوم مع مرور 25 يوماً من طوفان الأقصى. هذه العملية البطولية التي ستخلّد كمحطة استراتيجية للتحرير الشامل والعودة، فكما كانت ثورة 1 نوفمبر محطة لتحرير الجزائر واستقلالها، مؤمنون بأنَّ طوفان الأقصى سيكون معبراً لتحرير فلسطين وإقامة الدول الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.