عزت الرشق يكذب مزاعم الاحتلال الصهيوني عن تحرير مجندة

فند عضو المكتب السياسي للمقاومة الفلسطينية عزت الرشق اليوم مزاعم الاحتلال الصهيوني الإرهابي عن تحرير مجندة.

وأكد عزت الرشق في بيان نشرته المقاومة أن مثل هذا الإعلان هدفه التشويش على فيديو الأسيرات الذي بثه القسام اليوم.والذي أحدث صدمة كبيرة لدى المجتمع الصهيوني.

كما كشف ذات العضو أن هذه المزاعم هي محاولة للهروب من الضغط الذي يمثله ملف أسرى الاحتلال على نتنياهو وحكومته.

وأضاف البيان أن روايات الصهاينة المتهافتة لا يمكن تصديقها، وحتى المجتمع الصهيوني نفسه لا يصدق قادته.

و في الاخير أكد المقاومة أن كل خبر يصدر عنها هو الخير الصحيح قائلة “ما ستقوله المقاومة هو القول الفصل”.