عزرين حكمًا لمواجهة الكأس الممتازة

أعلنت اللجنة الفيدرالية للتحكيم التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة كأس السوبر الجزائري.

وهي المباراة التي ستجمع بين مولودية الجزائر واتحاد الجزائر، في قمة منتظرة تجمع قطبي العاصمة وتعد بكثير من الندية والإثارة.

وأسندت مهمة إدارة هذه المواجهة إلى الحكم الدولي عزرين أنس (حكم رئيسي)، في حين سيساعده كلٌّ من كليخة محمد رضا (حكم مساعد أول)، وسليماني عبد القادر (حكم مساعد ثانٍ).

وعينت اللجنة ذاتها أوكيل مهدي حكمًا رابعًا، بينما أسندت مهمة الحكم المساعد الاحتياطي إلى بلعروسي أمين.

وعلى صعيد تقنية الفيديو، سيكون بواب علاء حكمًا للفيديو (VAR)، بمساعدة غزالي أنور.

وتجرى المباراة يوم السبت 17 جانفي، بداية من الساعة 17:00، على أرضية ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.