عزل ثنائي المُنتخب الإنجليزي بسبب كورونا !

كشف الاتحاد الانجليزي لكرة القدم أمسية اليوم الإثنين في بيان رسمي أن ثنائي المُنتخب الانجليزي “بن تشيلويل” و”مايسون ماونت” يخضعان للعزل الذاتي بعد مخالطة بيلي غيلمور لاعب مُنتخب إسكوتلندا الذي أصيب بفيروس كورونا المُستجد صبيحة اليوم.

وجاء في بيان الاتحاد الانجليزي لكرة القدم:”سيتم إبعاد هذا الثنائي عن باقي التشكيلة وأفراد الطاقم”، وهو ما يجعل امكاينة مُشاركتهم في مباراة الجولة الثالثة من منافسة كأس أمم أوروبا يورو 2020 ضد المُنتخب التشيكي محل شك.

وأعلن الاتحاد الاسكوتلندي عن إصابة لاعب المنتخب “بيلي غيلمور” بفيروس كورونا أثناء مشاركة منتخب بلاده في منافسات اليورو وبالتالي سيغيب عن بقية المباريات أين سيبدأ في رحلة العلاج من الفيروس.