عزل كل العمال الإيطاليين في قاعدة “الحياة” خوفا من انتشار فيروس “كورونا”!

تم اليوم الأربعاء، عزل كل العمال الإيطاليين الذين يعملون في قاعدة “الحياة” بحاسي مسعود، بعد اكتشاف إصابة رعية ايطالي بفيروس كورونا.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار أون لاين” فقد تم اليوم عزل جميع العمال الإيطاليين وحتى العمال الجزائريين، مع اعطاء تعليمات لباقي العمال بالتزام غرفهم وعدم مغادرتها.

كما أعطيت تعليمات بارتداء القفازات والأقنعة الواقية خلال التحركات وعدم الإحتكاك ببعض خوفا من انتشار الفيروس.

وفي المقابل كان قد تم عزل الرعية الإيطالي المصاب بفيروس كورونا في غرفة محايدة في انتظار وصول طائرة خاصة التي ستقله في ساعات القادمة إلى العاصمة.

ويطالب العمال الجزائريون السلطات باتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتهم من انتشار الوباء بأسرع وقت ممكن.